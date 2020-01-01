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После карантина не будет существенного падения цен на авто - эксперты

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Ни новые, ни подержанные автомобили не будут существенно дешеветь даже в условиях кризиса.
После карантина не будет существенного падения цен на авто - эксперты
После карантина не будет существенного падения цен на авто - эксперты
depositphotos

Первичный и вторичный рынок автомобилей переживает кризис, однако он не самый глубокий за последние пять лет. Снижение цен не будет существенным на рынке новых авто, а на вторичном рынке ждут окончания карантина. Об этом эксперты рассказали порталу APnews.

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Рынок новых автомобилей

Эксперты отмечают, что снижения стоимости автомобилей ждать не стоит. При этом атопроизводители будут бороться за покупателя путем акций и дополнительных аксессуаров.

По словам председателя Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров Олега Назаренко, стоимость нового авто не может быть ниже себестоимости. Поскольку своего рынка автомобилей у нас нет, то дилерские сети просто увезут авто в Европу, если продаж не будет. Цена же в нашей стране может колебаться исключительно из-за курса доллара.

В Европе сейчас наблюдается рост продаж автомобилей, отмечает Назаренко. Карантин ограничил людей в перемещении, а покупка авто решила проблему.

Рынок подержанных автомобилей

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По словам автоэксперта Игоря Ракитова, цены на вторичном рынке немного снизились. Но эти изменения нельзя назвать существенными. Скорее всего, после окончания карантина, рынок возобновит свою деятельность в прежних объемах. Люди просто ждут окончания ограничений, чтобы выгоднее продать авто, считает эксперт.

Ранее мы сообщали, что продажи легковых автомобилей в Украине в апреле упали в два раза. Однако это падение не самое большое за последние пять лет. 

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Теги: новые авто, б/у авто, рынок, ситуация
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