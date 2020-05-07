Роторный вид парковок появился в США в 1937 году.

Как появились и куда исчезли вертикальные парковки: История instagram/retro_garage_97

Роторная система парковки автомобилей или вертикальная парковка впервые была создана в 1937 году в Чикаго (США). Изобретение позволило разгрузить центр города, в который съезжались “белые воротнички“. Интересный пост об этом выложил любитель автомобильной истории в Instagram.

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В Нью-Йорке того времени нельзя было строить подземные паркинги. Роторные парковки спасали положение. Наиболее популярным видом вертикальных паркингов стали восьмиместные.

Автомобильный накопитель барабанного типа Wikipedia

В Америке вертикальные парковки быстро стали бизнесом. Наиболее востребованным стал вид подъемного механизма с ящиком Автомобиль заезжал в такую кабинку и его поднимали на уровень парковки по принципу колеса обозрения. Со временем популярность таких парковок в США сошла на нет из-за длительного времени ожидания.

А вот в Японии система прижилась и на сегодня насчитывается более 10000 таких парковок по всей стране.

Как появились и куда исчезли вертикальные парковки: История Wikipedia

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