Как появились и куда исчезли вертикальные парковки: История
Роторная система парковки автомобилей или вертикальная парковка впервые была создана в 1937 году в Чикаго (США). Изобретение позволило разгрузить центр города, в который съезжались “белые воротнички“. Интересный пост об этом выложил любитель автомобильной истории в Instagram.
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В Нью-Йорке того времени нельзя было строить подземные паркинги. Роторные парковки спасали положение. Наиболее популярным видом вертикальных паркингов стали восьмиместные.
В Америке вертикальные парковки быстро стали бизнесом. Наиболее востребованным стал вид подъемного механизма с ящиком Автомобиль заезжал в такую кабинку и его поднимали на уровень парковки по принципу колеса обозрения. Со временем популярность таких парковок в США сошла на нет из-за длительного времени ожидания.
Вертикальная парковка Изобретение и быстрый рост количества автомобилей на рубеже XX века в США создали большую проблему для городских улиц, особенно в районах, где концентрировались домовладения и рабочие места. В самом живом городе США, в Нью-Йорке, было запрещено строительство подземных гаражей, а место у тротуара на всех не хватало. Самыми популярными стали вертикальные парковки на восемь автомобилей, которые очень быстро заняли практически все дворы Нью-Йорка. В Америке эти системы очень быстро поставили на коммерческие рельсы. Одной из самых популярных была система, которая поднимала и хранила транспортные средства в ящиках, и выглядело она примерно так же, как колесо обозрения на восемь кабинок. Популярность автоматических парковочных систем в конечном счете сошла на нет и всё из-за длинного времени ожидания, необходимого для того, чтобы получить свой автомобиль, но их можно встретить в старых кварталах Нью-Йорка, которые стоят как памятники истории. _________________________ Подпишись👇👇👇 @retro_garage_97 . . #новости #раритет #retrogarage97 #редкость #история #старое #заброшенное #забытое #авто #автомобиль #автомобили #автолук #автомобилист #машина #машины #дорога #дорогадомой #назадвпрошлое #тюнинг #зарулем #Ретро #ретроавтомобиль #ретромобиль #ретромашины #ностальгия #ретромашина #ретротранспорт #Ретросъемка #парковка
А вот в Японии система прижилась и на сегодня насчитывается более 10000 таких парковок по всей стране.
Ранее мы сообщали когда нужно включать поворотник и чем его заменить в случае неисправности.
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