В период с 8 по 9 мая в Киеве будет ограничено движение на некоторых улицах.

В Киеве на праздники перекроют улицы и запретят парковку - Полиция depositphotos

В пятницу, 8 мая, с 17:00 начал действовать запрет на парковку в столице. Движение на улицах ограничат 9го. Об этом сообщает Патрульная полиция в Facebook.

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На площади Арсенальной, улице И. Мазепы, улице Лаврской, аллее Героев Крут, улице Омеляновича-Павленко ограничение движения вступит в силу с 00 часов 9 мая. Вероятно, ограничения связаны с праздниками.

На праздники перекроют улицы и запретят парковку: Полиция patrolpolice

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