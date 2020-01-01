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В Киеве на праздники перекроют улицы и запретят парковку - Полиция

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В период с 8 по 9 мая в Киеве будет ограничено движение на некоторых улицах.
В Киеве на праздники перекроют улицы и запретят парковку - Полиция
В Киеве на праздники перекроют улицы и запретят парковку - Полиция
depositphotos

В пятницу, 8 мая, с 17:00 начал действовать запрет на парковку в столице. Движение на улицах ограничат 9го. Об этом сообщает Патрульная полиция в Facebook.

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На площади Арсенальной, улице И. Мазепы, улице Лаврской, аллее Героев Крут, улице Омеляновича-Павленко ограничение движения вступит в силу с 00 часов 9 мая. Вероятно, ограничения связаны с праздниками.

На праздники перекроют улицы и запретят парковку: Полиция
На праздники перекроют улицы и запретят парковку: Полиция
patrolpolice

Ранее мы сообщали, что продолжаются дорожные работы на 144 объектах. Кабмин принял принципиальное решение предоставить государственные гарантии для кредитования работ по дорожному строительству.

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Теги: Киев, майские, выходные, ограничение въезда
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