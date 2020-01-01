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"Сотня за несколько дней": В Новой Зеландии угнали парк авто

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Легковые авто и машины-фургоны яркой раскраски угнали в Окленде.
"Сотня за несколько дней": В Новой Зеландии угнали парк авто
"Сотня за несколько дней": В Новой Зеландии угнали парк авто
facebook/jucyworld

Автомобильный парк компании по прокату авто лишился 97 машин за несколько дней. Оставленные на стоянке ТС с ключами зажигания в замке угнали злоумышленники. Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой BBC.

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Все, что нужно было для преступления, это прорезать дыру в заборе автостоянки компании Juci в Окленде. За несколько дней воры угнали почти сотню авто, им никто не препятствовал. Местные жители соблюдали карантин из-за коронавируса и сидели дома.

Раскрыть кражу помог случай. Машины компании имеют пеструю окраску кузова. Группа авто была замечена копами на трассе. Правоохранители попытались остановить авто, но потерпели неудачу. После, связавшись с компанией проката, стало известно, что угнали 97 машин, а под подозрение полиции попали аж 29 человек.

Ранее мы сообщали, что пятилетний ребенок из США угнал машину родителей, что бы купить себе суперкар. 

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Теги: Окленд, прокат, авто, угон
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