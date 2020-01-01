Снижение стоимости нефти и кризис, вызванный коронавирусом, ежедневно влияют на падение стоимости на топливо.

За два года цены на топливо в Украине упали на 11 грн depositphotos

Сравнение цен на бензин, газ и дизель украинских АЗС в 2018 и 2020 годах показало снижение в диапазоне 8-11 грн/л. Об этом сообщает ТСН.

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В начале 2018 года пиковая стоимость бензина марки А-95 составляла 31, 49 коп. Самой низкой была цена в 26,79 грн/л. Средняя цена за литр А-95 в январе 2018 года была равна 28,9 грн.

Самым дорогим был дизель по цене 27,99 грн/л, а газ 13,49 грн/л. Средняя цена соответственно была равна 26,29 грн/л и 12,72 грн/л.

В январе 2020 года стоимость бензина марки А-95 колебалась в пределах 23,88 – 28,79 грн/л, газ продавали за 12,3-13,59 грн/л.

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Пиковый скачок стоимости топлива в 2018 году пришелся на осень. За литр А-95 просили от 32 до 34 грн/л. В отличие от 2018 года, где постоянный рост цен на топливо бил все рекорды, в 2020 году цены наоборот снижаются. Если в январе 2020 года максимальная цена А-9а была 28,79 грн/л, то в апреле уже 25,99 грн/л, а газа 8,84 грн/л.

Майские цены радуют стабильностью снижения – А-95 – 21,88 грн/л, дизель 21,33 грн/л, а газ 8,22 грн/л. Эксперты отмечают, что летом падение цен может стать еще более ощутимым.

Ранее мы сообщали, что эксперты прогнозируют снижение стоимости топлива летом 2020 года. Бензин по 12 грн, а газ по 4,5 могут стать реальностью, считают эксперты.