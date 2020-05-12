Работа сервисных центров стартовала, однако с некоторыми заминками.

В МВД сообщили, что старт работы сервисных центров прошел с некоторыми заминками. В данный момент онлайн-запись доступна только в СЦ МВД города Киев и Днепропетровской области. Об этом сообщается в официальном канале МВД в Telegram.

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Чтобы записаться на прием в СЦ МВД рекомендуется звонить в справочную службу своего региона.

Напомним, с 12 мая возобновлена работа сервисных центров МВД, теперь можно оформить автомобиль с пробегом. Эта опция не была доступна в период действия строгих ограничений карантина. Посещение центров осуществляется по предварительной записи, при себе необходимо иметь средства индивидуальной защиты

Онлайн запись в сервисные центры МВД временно недоступна mvs.gov.ua

Ранее мы сообщали, что с 12 мая сервисные центры МВД возобновляют свою работу.