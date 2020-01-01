Ваш любимый ароматизатор на лобовом стекле может привести к возгоранию.

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны depositphotos

Аксессуары, которые крепятся при помощи прозрачных присосок, могут спровоцировать деформацию пластиковых деталей салона.

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По словам экспертов, прозрачный полимер, из которого делают присоски на лобовое стекло, может быть подобием увеличительной линзы. Пропуская через себя солнечный свет, такой держатель собирает лучи в одну точку, тем самым провоцируя перегрев поверхности в этом месте. При интенсивном солнечном свете такой луч может не только деформировать пластиковые элементы внутри салона, но и привести к возгоранию.

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны depositphotos

Подобным образом собирают лучи и прозрачные пластиковые бутылки с водой. Их также не следует оставлять на бардачке или под прямыми солнечными лучами, советуют эксперты.

Лучше отдать предпочтение держателям с темной накладкой с обратной стороны.

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны depositphotos

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