Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
Аксессуары, которые крепятся при помощи прозрачных присосок, могут спровоцировать деформацию пластиковых деталей салона.
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По словам экспертов, прозрачный полимер, из которого делают присоски на лобовое стекло, может быть подобием увеличительной линзы. Пропуская через себя солнечный свет, такой держатель собирает лучи в одну точку, тем самым провоцируя перегрев поверхности в этом месте. При интенсивном солнечном свете такой луч может не только деформировать пластиковые элементы внутри салона, но и привести к возгоранию.
Подобным образом собирают лучи и прозрачные пластиковые бутылки с водой. Их также не следует оставлять на бардачке или под прямыми солнечными лучами, советуют эксперты.
Лучше отдать предпочтение держателям с темной накладкой с обратной стороны.
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