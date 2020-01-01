Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны

Комментариев: 0
Ваш любимый ароматизатор на лобовом стекле может привести к возгоранию.
Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
depositphotos

Аксессуары, которые крепятся при помощи прозрачных присосок, могут спровоцировать деформацию пластиковых деталей салона.

Читай также: Когда нужно включать поворотник на авто: Пояснение полиции

По словам экспертов, прозрачный полимер, из которого делают присоски на лобовое стекло, может быть подобием увеличительной линзы. Пропуская через себя солнечный свет, такой держатель собирает лучи в одну точку, тем самым провоцируя перегрев поверхности в этом месте. При интенсивном солнечном свете такой луч может не только деформировать пластиковые элементы внутри салона, но и привести к возгоранию.

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
depositphotos

Подобным образом собирают лучи и прозрачные пластиковые бутылки с водой. Их также не следует оставлять на бардачке или под прямыми солнечными лучами, советуют эксперты.

Лучше отдать предпочтение держателям с темной накладкой с обратной стороны. 

Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
Держатели на лобовое стекло в виде присосок могут быть опасны
depositphotos

Ранее мы рассказывали, как иммобилайзер поможет обезопасить автомобиль от угона. 

Поделись:
Теги: лобовое стекло, совет, держатель для мобильного
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь