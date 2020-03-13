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Пункт пропуска "Шегини" возобновил свою работу

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Правительство поддержало проект распоряжения МВД о возобновлении работы пункта пропуска "Шегини".
Пункт пропуска "Шегини" возобновил свою работу
Пункт пропуска "Шегини" возобновил свою работу
mvs.gov.ua

Министр МВД Арсен Аваков отметил, что в связи с ослаблением карантинных ограничений пункт пропуска “Шегини“ вернется к обычному режиму работы с 13 мая. Об этом сообщается на официальном портале МВД.

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Решение уже вступило в действие. По словам министра, такие действия помогут разгрузить автомобильные пункты пропуска.  

Согласно Распоряжениям Кабмина No288 от 13.03.2020 г и No370 от 02.04.2020, автомобилем можно будет пересечь границу только в определенных пунктах, при условии работы пунктов граничащей страны.
Вероятно, следует ждать открытия других пунктов по мере послабления карантина.

Ранее мы сообщали, какие пункты пропуска сохранили свою работу в период карантина. 

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Теги: пункт пропуска, Шегини, МВД
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