Пункт пропуска "Шегини" возобновил свою работу

Правительство поддержало проект распоряжения МВД о возобновлении работы пункта пропуска "Шегини".

Министр МВД Арсен Аваков отметил, что в связи с ослаблением карантинных ограничений пункт пропуска “Шегини“ вернется к обычному режиму работы с 13 мая. Об этом сообщается на официальном портале МВД.

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Решение уже вступило в действие. По словам министра, такие действия помогут разгрузить автомобильные пункты пропуска.

Согласно Распоряжениям Кабмина No288 от 13.03.2020 г и No370 от 02.04.2020, автомобилем можно будет пересечь границу только в определенных пунктах, при условии работы пунктов граничащей страны.

Вероятно, следует ждать открытия других пунктов по мере послабления карантина.

Ранее мы сообщали, какие пункты пропуска сохранили свою работу в период карантина.