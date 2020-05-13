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В США нашли уникальный Dodge Charger в пыли

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Маслкару 52 года, он оснащен редким двигателем .

В городе Альбукерке (США) был обнаружен уникальный 52-летний Dodge Charger. Автомобиль не крашен, оснащен редким двигателем.

С 2003 года недооцененный Dodge Charger хранился в захламленном гараже, пока его случайно не обнаружил коллекционер.

Интересный факт: Всего было выпущено 259 таких авто в 1968 году

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Задеприводный Dodge Charger оснащен 6,3-литровым V8 в 294 лошадиные силы. По словам хозяина авто, маслкар требует замены топливного насоса. 

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Теги: Dodge Charger, США, находка
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