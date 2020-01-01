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Данные об утечке из "Дии" не подтвердились - полиция

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Правоохранители провели оперативно-следственные действия в рамках досудебного расследования.
Данные об утечке из "Дии" не подтвердились - полиция
Данные об утечке из "Дии" не подтвердились - полиция
Минцифры

Информация о якобы кибератаке на приложение “Дия“ и дальнейшем распространении данных в телеграм-каналах не подтвердилась. Об этом сообщает полиция. 

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“По результатам досудебного расследования установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот“ - говорится в сообщении правоохранителей.

Полицейские установили, что актуальность опубликованной информации имеет годичную давность. Окончательные выводы будут сделаны после проведения компьютерно-технической экспертизы.

Ранее в социальных сетях сообщалось о том, что якобы телеграм-боты распространяют конфиденциальную информацию граждан из “Дии“. Премьер-министр Денис Шмыгаль также опроверг эту информацию.

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Теги: Дия, полиция, утечка данных
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