Данные об утечке из "Дии" не подтвердились - полиция
Информация о якобы кибератаке на приложение “Дия“ и дальнейшем распространении данных в телеграм-каналах не подтвердилась. Об этом сообщает полиция.
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“По результатам досудебного расследования установлено, что информация, распространенная в социальных сетях, имеет признаки фрагментарных наборов данных, скомпилированных из различных источников и ресурсов, включая Опендатабот“ - говорится в сообщении правоохранителей.
Полицейские установили, что актуальность опубликованной информации имеет годичную давность. Окончательные выводы будут сделаны после проведения компьютерно-технической экспертизы.
Ранее в социальных сетях сообщалось о том, что якобы телеграм-боты распространяют конфиденциальную информацию граждан из “Дии“. Премьер-министр Денис Шмыгаль также опроверг эту информацию.
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