Чем опасен разговор по телефону за рулем: Пояснение полиции
Мобильный телефон снижает концентрацию на вождении, уменьшает обзорность зрения водителя и может привести к аварии.
В полиции напомнили о вреде разговора по телефону во время вождения автомобиля. Об этом сообщается на официальной странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.
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- Во время разговора люди нередко визуально представляют то, о чем они говорят, а значит отвлекаются. В случае с водителями один и тот же участок мозга отвечает как за визуализацию, так и за концентрацию на дороге.
- Ученые утверждают, что вопрос “куда ты положил голубую папку?“ сужает контролируемое пространство водителя в четыре раза. Ведь мозг занят воспроизведением комнаты и попыткой вспомнить место, где лежит папка.
- Использование мобильного увеличивает риск аварии – вне зависимости от того, держит ли его водитель, или подключает к аудиосистеме.
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- При использовании мобильного телефона также ограничивается поле зрения водителя, снижается восприятие внешней информации.
Полиция рекомендует:
Используйте мобильный исключительно для экстренных вызовов, помощи другим в аварийных ситуациях“.
Если же звонок срочный и его нельзя отложить, то остановитесь в безопасном месте и поговорите.
Ранее мы сообщали, что в полиции пояснили, когда нужно включать сигнал поворотника.
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