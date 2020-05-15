Мобильный телефон снижает концентрацию на вождении, уменьшает обзорность зрения водителя и может привести к аварии.

Чем опасен разговор по телефону за рулем: Пояснение полиции kyivregionpatrolpolice

В полиции напомнили о вреде разговора по телефону во время вождения автомобиля. Об этом сообщается на официальной странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

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Во время разговора люди нередко визуально представляют то, о чем они говорят, а значит отвлекаются. В случае с водителями один и тот же участок мозга отвечает как за визуализацию, так и за концентрацию на дороге.

Ученые утверждают, что вопрос “куда ты положил голубую папку?“ сужает контролируемое пространство водителя в четыре раза. Ведь мозг занят воспроизведением комнаты и попыткой вспомнить место, где лежит папка.

Использование мобильного увеличивает риск аварии – вне зависимости от того, держит ли его водитель, или подключает к аудиосистеме.

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При использовании мобильного телефона также ограничивается поле зрения водителя, снижается восприятие внешней информации.

Полиция рекомендует:

Используйте мобильный исключительно для экстренных вызовов, помощи другим в аварийных ситуациях“.

Если же звонок срочный и его нельзя отложить, то остановитесь в безопасном месте и поговорите.

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