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Чем опасен разговор по телефону за рулем: Пояснение полиции

Комментариев: 2
Мобильный телефон снижает концентрацию на вождении, уменьшает обзорность зрения водителя и может привести к аварии.
Чем опасен разговор по телефону за рулем: Пояснение полиции
Чем опасен разговор по телефону за рулем: Пояснение полиции
kyivregionpatrolpolice

В полиции напомнили о вреде разговора по телефону во время вождения автомобиля. Об этом сообщается на официальной странице Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

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  • Во время разговора люди нередко визуально представляют то, о чем они говорят, а значит отвлекаются. В случае с водителями один и тот же участок мозга отвечает как за визуализацию, так и за концентрацию на дороге.
  • Ученые утверждают, что вопрос “куда ты положил голубую папку?“ сужает контролируемое пространство водителя в четыре раза. Ведь мозг занят воспроизведением комнаты и попыткой вспомнить место, где лежит папка.
  • Использование мобильного увеличивает риск аварии – вне зависимости от того, держит ли его водитель, или подключает к аудиосистеме.

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  • При использовании мобильного телефона также ограничивается поле зрения водителя, снижается восприятие внешней информации.

Полиция рекомендует:

Используйте мобильный исключительно для экстренных вызовов, помощи другим в аварийных ситуациях“.

Если же звонок срочный и его нельзя отложить, то остановитесь в безопасном месте и поговорите.

Ранее мы сообщали, что в полиции пояснили, когда нужно включать сигнал поворотника. 

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Теги: полиция, мобильный, разговор, вред
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  15.05.2020, 10:59
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гость
почему за болтовню за рулем не штрафуют? вот в чем вопрос
гость  (аноним)  15.05.2020, 10:46
Оценка:  0
гость
Чем опасны ямищи и горбы на дорогах, без предупредительных знаков?
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