Как правильно проехать "лежачего полицейского": Совет

Искусственное препятствие, созданное на дороге для снижения скорости, называется "лежачий полицейский".

Принудительный инструмент снижения скорости или лежачий полицейский впервые был создан в начале 20 века в США. Сегодня, наверное, не найдется водителя, который бы не знал о такой искусственной преграде.

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Интересный факт: Название препятствия пришло к нам из Англии и сначала называлось “спящим полицейским“.

Водителя о "полицейском" предупредит дорожный знак 1.11 Бугор.

Чаще всего лежачих полицейских устанавливают в жилых районах городов, возле школ или садиков, недалеко от пешеходных переходов. Такой инструмент помогает бороться с превышением скорости на опасных участках дорог.

Виды “лежачих полицейских“

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Лежачий полицейский представляет собой полимерно-песчаную, композитную или резиновую неровность. В Европе и других развитых странах с успехом применяются берлинские подушки из резины и повышенные пешеходные переходы. Также используются “лежачие светофоры“. Это элемент на дорожном покрытии, который дублирует при помощи светодиодной подсветки сигнал светофора.

Как правильно проехать “лежачего полицейского“

Чтобы успешно преодолеть “лежачего полицейского“ и не повредить подвеску автомобиля, водителю следует помнить:

Единственным способом правильного пресечения преграды является заблаговременное снижение скорости до переезда через преграду и плавный ход по ней.

Если водитель переезжает “полицейского“ не сбавляя скорости, притормаживает перед препятствием или непосредственно на нем, то следует ждать скорой замены подвески и сайлентблоков авто.

Дело в том, что “лежачий полицейский“ провоцирует сильное сотрясение подвески авто, что ведет к преждевременному износу стоек, шаровых, подшипников.

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