Как правильно проехать "лежачего полицейского": Совет
Принудительный инструмент снижения скорости или лежачий полицейский впервые был создан в начале 20 века в США. Сегодня, наверное, не найдется водителя, который бы не знал о такой искусственной преграде.
Читай также: Сильно заниженный спорткар смешно застрял на “лежачем полицейском“
Интересный факт: Название препятствия пришло к нам из Англии и сначала называлось “спящим полицейским“.
Виды “лежачих полицейских“
Читай также: В Китае на одном километре дороги установили 600 лежачих полицейских
Лежачий полицейский представляет собой полимерно-песчаную, композитную или резиновую неровность. В Европе и других развитых странах с успехом применяются берлинские подушки из резины и повышенные пешеходные переходы. Также используются “лежачие светофоры“. Это элемент на дорожном покрытии, который дублирует при помощи светодиодной подсветки сигнал светофора.
Как правильно проехать “лежачего полицейского“
Чтобы успешно преодолеть “лежачего полицейского“ и не повредить подвеску автомобиля, водителю следует помнить:
Единственным способом правильного пресечения преграды является заблаговременное снижение скорости до переезда через преграду и плавный ход по ней.
Если водитель переезжает “полицейского“ не сбавляя скорости, притормаживает перед препятствием или непосредственно на нем, то следует ждать скорой замены подвески и сайлентблоков авто.
Дело в том, что “лежачий полицейский“ провоцирует сильное сотрясение подвески авто, что ведет к преждевременному износу стоек, шаровых, подшипников.
Смотри также - Что происходит с авто на “лежачем полицейском“:
Ранее мы сообщали, сколько лежачих полицейских нужно, чтобы уничтожить машину.
Полная версия правил