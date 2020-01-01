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"Экономить не вышло": Таможня раскрыла 18 случаев занижения цен на авто

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Таможенники Киева раскрыли 18 случаев занижения стоимости автомобилей из Европы.
"Экономить не вышло": Таможня раскрыла 18 случаев занижения цен на авто
"Экономить не вышло": Таможня раскрыла 18 случаев занижения цен на авто
depositphotos

С начала года 18 легковых автомобилей разного класса из Европы были ввезены в Украину по заниженной стоимости. Об этом сообщает Киевская таможня в Facebook.

Разница составила 65 тыс евро против 147 тыс евро реальной цены машин. Стоимость некоторых ТС снижена более чем в два раза.

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По незаконной схеме ввозили автомобили разных марок и классов. Занижали стоимость как у Maserati Levante S, так и у Volkswagen Passat.

Таможенники отметили, что самым экономным оказался владелец Maserati. При полной стоимости авто в 81 тыс евро, он указал цену в 38 тыс евро.

"Экономить не вышло": Таможня раскрыла 18 случаев занижения цен на авто
KYIVnewcustoms

Во всех случаях составлен протокол об административном нарушении, хитрецам грозит штраф в размере стоимости товара и конфискация ТС.

Ранее мы сообщали, что в Украине в период карантина стали меньше покупать новых легковых авто.

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Теги: таможня, нарушение, Украина, авто
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