Многие водители не комфортно себя чувствуют при встрече с патрульными, а также при виде автомобиля полиции позади своего авто.

Как не создавать себе проблемы в общении с патрульными: Советы depositphotos

Основным правилом поведения в общении с полицейскими является спокойствие и вежливость. Если вы будете чрезмерно эмоциональны или торопливы, патрульный может заподозрить вас в нарушении или нетрезвом состоянии.

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Если вы заметили автомобиль патрульных, едущий позади вас, то не паникуйте и не нервничайте. А просто продолжайте движение без нарушения ПДД. Соблюдайте простые правила:

Не нарушайте правила дорожного движения.

Поэтому так важно соблюдать спокойствие при виде патрульных. От стресса вы невольно можете нарушить какое-то правило, чем точно привлечете внимание полиции.

Не перестраивайтесь без видимых причин.

Ненужный манёвр может привлечь внимание сотрудников правоохранительных органов. Они могут решить, что вы хотите скрыться от полицейского приуса.

Превышение скорости.

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Если водитель движется, превысив скоростной режим, то не нужно резко тормозить и пытаться изменить ситуацию. Скорее всего они этого не заметили, иначе бы уже приказали остановиться. Если водитель начинает резко снижать скорость, то сотрудники полиции видят это и сразу же переходят к выполнению своих рабочих обязанностей.

Как не создавать себе проблемы в общении с патрульными: Советы depositphotos

Опытный водитель уже имеет практику и не растеряется в ситуации близкого соседства патрульного авто. Следует помнить, что вне зависимости от опыта водитель всегда должен быть спокоен и сосредоточен на вождении.

Многие водители не удивились, прочитав эти нехитрые советы. Однако, как показывает практика, именно они помогают избежать проблем, связанных со штрафами.

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