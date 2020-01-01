Как правильно водителю проезжать пешеходный переход: Памятка от полиции
Полицейские напомнили правила пересечения пешеходного перехода автомобилистом.
Существует несколько правил пересечения водителем пешеходного перехода. Об этом напомнили в официальном аккаунте Патрульной полиции Киевской области в Facebook.
Правила пересечения пешеходного перехода для водителя:
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- Если пешеходный переход не регулируется и на нем присутствуют пешеходы, то водитель автомобиля должен снизить скорость. Если есть потребность, то следует остановиться, чтобы дать дорогу пешеходу.
- На регулируемом пешеходном переходе водитель должен пропустить пешеходов, заканчивающих переход даже если загорелся сигнал, разрешающий движение автомобилям.
- Проезжая мимо пешеходов, которые не успели перейти проезжую часть и вынужденно пребывают на островках безопасности или разделительной линии, водители должны соблюдать безопасный интервал.
- Запрещено въезжать на пешеходный переход, если за ним создалась пробка и это заставит водителя остановиться на переходе.
- Пропуск незрячего пешехода, который подал сигнал белой тростью, подняв руку вверх осуществляется в любом месте.
- В случае снижения скорости одним из водителей на переходе, который не регулируется светофором или патрульным, тоже следует сделать и другим водителям на соседних полосах движения во избежание создания опасности для пешехода.
Ранее мы сообщали, что полиция напомнила о применении сигнала поворота в процессе движения и рекомендовала не игнорировать его.
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