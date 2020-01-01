Как правильно водителю проезжать пешеходный переход: Памятка от полиции

Полицейские напомнили правила пересечения пешеходного перехода автомобилистом.

Как правильно водителю проехать пешеходный переход: Памятка от полиции (иллюстративное фото) depositphotos

Существует несколько правил пересечения водителем пешеходного перехода. Об этом напомнили в официальном аккаунте Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Правила пересечения пешеходного перехода для водителя:

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Если пешеходный переход не регулируется и на нем присутствуют пешеходы, то водитель автомобиля должен снизить скорость. Если есть потребность, то следует остановиться, чтобы дать дорогу пешеходу.

На регулируемом пешеходном переходе водитель должен пропустить пешеходов, заканчивающих переход даже если загорелся сигнал, разрешающий движение автомобилям.

Проезжая мимо пешеходов, которые не успели перейти проезжую часть и вынужденно пребывают на островках безопасности или разделительной линии, водители должны соблюдать безопасный интервал.

Запрещено въезжать на пешеходный переход, если за ним создалась пробка и это заставит водителя остановиться на переходе.

Пропуск незрячего пешехода, который подал сигнал белой тростью, подняв руку вверх осуществляется в любом месте.

В случае снижения скорости одним из водителей на переходе, который не регулируется светофором или патрульным, тоже следует сделать и другим водителям на соседних полосах движения во избежание создания опасности для пешехода.

Ранее мы сообщали, что полиция напомнила о применении сигнала поворота в процессе движения и рекомендовала не игнорировать его.