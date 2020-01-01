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Как правильно водителю проезжать пешеходный переход: Памятка от полиции

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Полицейские напомнили правила пересечения пешеходного перехода автомобилистом.
Как правильно водителю проехать пешеходный переход: Памятка от полиции (иллюстративное фото)
Как правильно водителю проехать пешеходный переход: Памятка от полиции (иллюстративное фото)
depositphotos

Существует несколько правил пересечения водителем пешеходного перехода. Об этом напомнили в официальном аккаунте Патрульной полиции Киевской области в Facebook.

Правила пересечения пешеходного перехода для водителя:

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  • Если пешеходный переход не регулируется и на нем присутствуют пешеходы, то водитель автомобиля должен снизить скорость. Если есть потребность, то следует остановиться, чтобы дать дорогу пешеходу.
  • На регулируемом пешеходном переходе водитель должен пропустить пешеходов, заканчивающих переход даже если загорелся сигнал, разрешающий движение автомобилям.
  • Проезжая мимо пешеходов, которые не успели перейти проезжую часть и вынужденно пребывают на островках безопасности или разделительной линии, водители должны соблюдать безопасный интервал.
  • Запрещено въезжать на пешеходный переход, если за ним создалась пробка и это заставит водителя остановиться на переходе.
  • Пропуск незрячего пешехода, который подал сигнал белой тростью, подняв руку вверх осуществляется в любом месте.
  • В случае снижения скорости одним из водителей на переходе, который не регулируется светофором или патрульным, тоже следует сделать и другим водителям на соседних полосах движения во избежание создания опасности для пешехода.

Ранее мы сообщали, что полиция напомнила о применении сигнала поворота в процессе движения и рекомендовала не игнорировать его.

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Теги: пешеход, пешеходный переход, правила, полиция
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