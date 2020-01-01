Система фотовидеофиксации нарушений ПДД начнет работу с 1 июня – Аваков
Министр МВД Арсен Аваков анонсировал старт работы системы видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня. Об этом сообщается в официальном канале МВД в Телеграм.
Заработает сеть видеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации“ – сказал Арсен Аваков.
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Министр отметил, что в целом планируется запуск 700 таки камер. Соответствующий график, адреса и порядок будет представлен публично после принятия постановления.
Арсен Аваков отметил, что постановление согласовано с новыми законами, которые были приняты и подписаны президентом для внедрения автоматической фотовидеофиксации ПДД.
Ранее мы сообщали, что замминистра МВД Антон Геращенко также называл 1 июня датой старта работы системы видеофиксации нарушений ПДД.
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