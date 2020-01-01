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Система фотовидеофиксации нарушений ПДД начнет работу с 1 июня – Аваков

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Старт работы системы назначен на начало лета.
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД начнет работу с 1 июня – Аваков
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД начнет работу с 1 июня – Аваков
facebook/arsen.avakov.1

Министр МВД Арсен Аваков анонсировал старт работы системы видеофиксации нарушений ПДД с 1 июня. Об этом сообщается в официальном канале МВД в Телеграм. 

Заработает сеть видеофиксации нарушений ПДД с первого числа следующего месяца. Сейчас в Киеве и области уже установлено 50 камер автоматической фотовидеофиксации“ – сказал Арсен Аваков.

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Министр отметил, что в целом планируется запуск 700 таки камер. Соответствующий график, адреса и порядок будет представлен публично после принятия постановления.

Арсен Аваков отметил, что постановление согласовано с новыми законами, которые были приняты и подписаны президентом для внедрения автоматической фотовидеофиксации ПДД.

Ранее мы сообщали, что замминистра МВД Антон Геращенко также называл 1 июня датой старта работы системы видеофиксации нарушений ПДД. 

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Теги: видеофиксация, ПДД, Аваков
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