Производство автомобилей в Турции упало на 91%
Падение связано с пандемией.
В апреле производство автомобилей в Турции упало на 91,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на пресс-службу ассоциации турецких автопроизводителей.
Читай также: В BMW показали мощный внедорожник: Видео, цена
Отмечается, что за апрель турецкие автопроизводители выпустили 11 164 машины, тогда как годом ранее за аналогичный период было произведено 127 913 ТС.
Общее падение производства машин в 2020 году в Турции составило -28% по отношению к 2019 году.
Ранее мы сообщали, что Украину ждет обвал цен на авто до 20%.
Полная версия правил