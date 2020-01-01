Падение связано с пандемией.

Производство автомобилей в Турции упало на 91% depositphotos

В апреле производство автомобилей в Турции упало на 91,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на пресс-службу ассоциации турецких автопроизводителей.

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Отмечается, что за апрель турецкие автопроизводители выпустили 11 164 машины, тогда как годом ранее за аналогичный период было произведено 127 913 ТС.

Общее падение производства машин в 2020 году в Турции составило -28% по отношению к 2019 году.

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