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Производство автомобилей в Турции упало на 91%

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Падение связано с пандемией.
Производство автомобилей в Турции упало на 91%
Производство автомобилей в Турции упало на 91%
depositphotos

В апреле производство автомобилей в Турции упало на 91,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает Автопром со ссылкой на пресс-службу ассоциации турецких автопроизводителей.

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Отмечается, что за апрель турецкие автопроизводители выпустили 11 164 машины, тогда как годом ранее за аналогичный период было произведено 127 913 ТС.

Общее падение производства машин в 2020 году в Турции составило -28% по отношению к 2019 году.

Ранее мы сообщали, что Украину ждет обвал цен на авто до 20%. 

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Теги: производитель, Турция, автопром
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