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"208 км/ч": На Киевщине водителя-гонщика зафиксировали камеры

Комментариев: 4
Автомобилист нарушил скоростной режим на 130 км.
"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры (иллюстративное фото)
"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры (иллюстративное фото)
depositphotos

В понедельник, 1 июня, в Киевской области на трассе Киев-Чоп камеры видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали небывалую скорость автомобиля Mersedes S class. Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

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Видео с зафиксированной скоростью было записано около 12 часов дня, нарушитель ехал на 130 км быстрее, чем можно. Однако штраф ему вручат за превышение скорости на 50 км/ч, то есть 510 гривен.

"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры
facebook

Антон Геращенко отметил, что для владельца такого класса авто не станет проблемой погасить штраф. Замминистр МВД выразил надежды, что нарушитель задумается о правилах ПДД, когда получит постановление о нарушении.

Всего за первые сутки работы камер было зафиксировано более 55 тыс нарушений. 

"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры
facebook/patrolpolice

Ранее мы сообщали, что в МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации. За 17 часов работы нарушений было зафиксировано более 35 тыс. 

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Теги: ПДД, камеры видеофиксации, Киевская область
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Комментариев (4)
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bohdan_    02.06.2020, 12:55
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bohdan_
57880*250=14470. Оце бюджет поповниться.
bohdan_    02.06.2020, 12:55
Оценка:  0
bohdan_
14470000
GooD-666  (аноним)  02.06.2020, 12:50
Оценка:  0
GooD-666
Это аваков ехал ему можно
ГyнВсемогущий    02.06.2020, 12:44
Оценка:  0
ГyнВсемогущий
Если бы за превышение разрешённой скорости штрафовали на 1000 гривен за каждый км/ч,мало кто бы нарушал скоростной режим.Мочанов правильно сказал что ДТП случаются лишь по 2 причинам:
1.Превышение скорости.
2.Переоценённые собственные способности как водителя.
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