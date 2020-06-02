Автомобилист нарушил скоростной режим на 130 км.

В понедельник, 1 июня, в Киевской области на трассе Киев-Чоп камеры видеофиксации нарушений ПДД зафиксировали небывалую скорость автомобиля Mersedes S class. Об этом сообщил Антон Геращенко в Facebook.

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Видео с зафиксированной скоростью было записано около 12 часов дня, нарушитель ехал на 130 км быстрее, чем можно. Однако штраф ему вручат за превышение скорости на 50 км/ч, то есть 510 гривен.

"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры facebook

Антон Геращенко отметил, что для владельца такого класса авто не станет проблемой погасить штраф. Замминистр МВД выразил надежды, что нарушитель задумается о правилах ПДД, когда получит постановление о нарушении.

Всего за первые сутки работы камер было зафиксировано более 55 тыс нарушений.

"208 км/ч": На Киевщине водителя гонщика зафиксировали камеры facebook/patrolpolice

Ранее мы сообщали, что в МВД подвели первые итоги работы камер видеофиксации. За 17 часов работы нарушений было зафиксировано более 35 тыс.