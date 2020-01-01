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Что делать водителю, который попал в ДТП с авто без страховки

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Планом действий поделились в Моторно-транспортном страховом агентстве.
Что делать водителю, который попал в ДТП с авто без страховки (иллюстративное фото)
Что делать водителю, который попал в ДТП с авто без страховки (иллюстративное фото)
depositphotos

Что делать, если у одного из участников аварии нет страхового полиса? Кто должен компенсировать ущерб от ДТП. Об этом сообщается на официальной странице МТСБУ в Facebook.

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Среди водителей не все требуют обязательного автогражданского страхования. Например, отдельные группы льготников не приобретают ОСЦПВ. Есть среди автомобилистов и пренебрегающие своей безопасностью. Что же делать, если виновником в происшествии стал именно такой водитель?

Для решения этого вопроса следует обратиться в МТСБУ и отослать уведомление о случившемся ДТП в любой удобной форме.

Чтобы получить максимально полную помощь, необходимо сохранить транспортное средство в неизменном после ДТП виде до прибытия экспертов МТСБУ.

С примером формы уведомления о ДТП можно ознакомиться на сайте. 

Ранее мы сообщали, что в Украине введен новый налог на продажу авто. 

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Теги: ДТП, мтсбу, уведомление, инструкция
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