Что делать водителю, который попал в ДТП с авто без страховки
Что делать, если у одного из участников аварии нет страхового полиса? Кто должен компенсировать ущерб от ДТП. Об этом сообщается на официальной странице МТСБУ в Facebook.
Читай также: Готовы ли украинские водители к разведению бензина спиртом
Среди водителей не все требуют обязательного автогражданского страхования. Например, отдельные группы льготников не приобретают ОСЦПВ. Есть среди автомобилистов и пренебрегающие своей безопасностью. Что же делать, если виновником в происшествии стал именно такой водитель?
Для решения этого вопроса следует обратиться в МТСБУ и отослать уведомление о случившемся ДТП в любой удобной форме.
Чтобы получить максимально полную помощь, необходимо сохранить транспортное средство в неизменном после ДТП виде до прибытия экспертов МТСБУ.
С примером формы уведомления о ДТП можно ознакомиться на сайте.
Ранее мы сообщали, что в Украине введен новый налог на продажу авто.
Полная версия правил