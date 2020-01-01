"Жертва Covid-19": В США на свалке оказался парк прокатной компании

Американская прокатная компания обанкротилась из-за карантина.

В американском штате Индианаполис прокатная компания не смогла одолеть трудности карантина и обанкротилась. Часть автопарка выбросили на свалку. Видео об этом выложили в YouTube.

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Компания BlueIndy, которая предоставляла в аренду электрокары, работала на рынке около пяти лет и имела парк авто из 280 машин. Однако падение спроса в период пандемии привело к банкротству BlueIndy. Так половина автомобилей оказалась на свалке. На видео видно, что некоторые машины довольно неплохо сохранились, хотя и потеряли колеса. Часть парка в компании решили передать другим прокатным организациям.

Ранее мы сообщали, что в Украине может стать больше доступных автомобилей из США. Причиной тому стало банкротство одной из крупнейших прокатных компаний.