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"Жертва Covid-19": В США на свалке оказался парк прокатной компании

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Американская прокатная компания обанкротилась из-за карантина.
"Жертва Covid-19": В США на свалке оказался парк прокатной компании
"Жертва Covid-19": В США на свалке оказался парк прокатной компании
Скриншот

В американском штате Индианаполис прокатная компания не смогла одолеть трудности карантина и обанкротилась. Часть автопарка выбросили на свалку. Видео об этом выложили в YouTube.

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Компания BlueIndy, которая предоставляла в аренду электрокары, работала на рынке около пяти лет и имела парк авто из 280 машин. Однако падение спроса в период пандемии привело к банкротству BlueIndy. Так половина автомобилей оказалась на свалке. На видео видно, что некоторые машины довольно неплохо сохранились, хотя и потеряли колеса. Часть парка в компании решили передать другим прокатным организациям.

 

Ранее мы сообщали, что в Украине может стать больше доступных автомобилей из США. Причиной тому стало банкротство одной из крупнейших прокатных компаний. 

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