Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты

Комментариев: 0
После восстановления работы сервисных центров МВД стало возможным зарегистрировать авто с пробегом.
Рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты
Рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты
depositphotos

В Украине с 12 мая благодаря старту работы СЦ МВД возобновилась регистрация автомобилей с пробегом из-за рубежа. В мае зарегистрировано более 30,6 тыс таких ТС. Об этом сообщает Автопром.

Читай также: В ДТП под Киевом заживо сгорел водитель

За период карантина оформить б/у авто было нельзя. Благодаря этому показатель мая 2020 года вырос на 28% в сравнении с 2019 годом. В сравнении с регистрацией новых машин, покупок б/у авто в 5,2 раза больше.

Покупали чаще всего бензиновые легковушки (64%), дизельных авто было зарегистрировано 21% от общего числа, машин с ГБО – 10%, а электрокаров и гибридов – 5%.

Лидерами регистраций мая 2020 года стали:  

  • Volkswagen Passat – 1457 шт.
  • Nissan Rogue – 1225 шт.
  • Ford Focus – 1202 шт.
  • Volkswagen Jetta – 1132 шт.
  • Renault Megane – 1062 шт.

Всего, в 2020 году в Украине зарегистрировано 110,2 тыс автомобилей с пробегом, против 29,8 тыс новых авто.

Ранее мы сообщали, что киевлянин придумал “спасение“ от камер регистрации нарушений ПДД. 

Поделись:
Теги: б/у, авто с пробегом, регистрация авто, 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь