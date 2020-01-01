Рынок подержанных авто в Украине наращивает обороты

После восстановления работы сервисных центров МВД стало возможным зарегистрировать авто с пробегом.

В Украине с 12 мая благодаря старту работы СЦ МВД возобновилась регистрация автомобилей с пробегом из-за рубежа. В мае зарегистрировано более 30,6 тыс таких ТС. Об этом сообщает Автопром.

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За период карантина оформить б/у авто было нельзя. Благодаря этому показатель мая 2020 года вырос на 28% в сравнении с 2019 годом. В сравнении с регистрацией новых машин, покупок б/у авто в 5,2 раза больше.

Покупали чаще всего бензиновые легковушки (64%), дизельных авто было зарегистрировано 21% от общего числа, машин с ГБО – 10%, а электрокаров и гибридов – 5%.

Лидерами регистраций мая 2020 года стали:

Volkswagen Passat – 1457 шт.

Nissan Rogue – 1225 шт.

Ford Focus – 1202 шт.

Volkswagen Jetta – 1132 шт.

Renault Megane – 1062 шт.

Всего, в 2020 году в Украине зарегистрировано 110,2 тыс автомобилей с пробегом, против 29,8 тыс новых авто.

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