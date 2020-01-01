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В Киеве водитель маршрутки ездил без прав и нарушал ПДД

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Нарушителя словили и выяснили всю подноготную.
В Киеве водитель маршрутки ездил без прав и нарушал ПДД
В Киеве водитель маршрутки ездил без прав и нарушал ПДД
kyivpatrol

В пятницу, 5 июня, в Киеве на улице Мельникова патрульные остановили водителя маршрутки ISUZU, который дважды проигнорировал сигнал светофора. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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При проверке документов стало известно, что водитель был лишен прав на вождение в 2019 году сроком на 10 лет и оштрафован на сумму 40 800 грн. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

На водителя был составлен протокол по ст 126, ч4 “Управление ТС лицом, лишенным прав на вождение“, а соответствующие данные переданы для привлечения к ответственности работодателя мужчины.  

Ранее мы сообщали, что в Киеве во время езды загорелся автомобиль. 

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Теги: маршрутка, Киев, водитель, без прав
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