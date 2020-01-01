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В Венгрии тысячи пчел заблокировали дорогу после ДТП: Подробности

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В Венгрии в городе Кишкунхалаш случилось курьезное ДТП.
В Венгрии тысячи пчел заблокировали дорогу после ДТП: Подробности
В Венгрии тысячи пчел заблокировали дорогу после ДТП: Подробности
скрин видео

В городке Кишкунхалаш опрокинулся грузовик, который перевозил пчел. Об этом сообщает ТСН.

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По предварительной информации, водитель грузовика перевозивший насекомых, не справился с управлением авто. Десятки тысяч пчел в следствие происшествия оказались на воле. На месте работали полицейские и пожарники в специальной экипировке, чтобы ловить пчел. Движение на участке дороги было временно заблокировано.

Ранее мы сообщали, как киевский водитель придумал спасаться от камер видеофиксации нарушений ПДД. 

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Теги: Венгрия, пчелы, дтп
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