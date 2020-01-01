Переключиться на мобильную версию

За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика

Комментариев: 0
Снижение аварийности на дорогах страны может быть связано с введением карантина.
За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика
За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика
depositphotos

За пять месяцев 2020 года зафиксировано 57 929 ДТП, что на 3,5% ниже чем в 2019 году. Об этом сообщает Автоцентр со ссылкой на данные Патрульной полиции.

Незначительное снижение в статистике может объясняться введением карантина и естественным снижением активности автомобилистов.

Читай также: Патрульная полиция подвела итоги по ДТП по I кварталу 2020 года

В 2020 году за сутки зафиксировано ДТП с пострадавшими - 58, а ДТП с погибшими - 8. В сравнении с прошлогодним аналогичным периодом показатели ниже на 3,6% и 14,3% соответственно.

В печальной статистике первенство принадлежит Киеву. За пять месяцев текущего года случилось 14 214 ДТП, что на 11,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом. 

Второе место занимает Одесса. Тут зафиксировано 5166 ДТП, что на 5,2% ниже в сравнении с 2019 годом. Смертность снизилась на 7,1%, а травматизм от ДТП на -32,6%.

Читай также: В Киеве на Петровке зазевавшийся водитель грузовика пробил колеса

 Недалеко от столицы ушла и Киевская область. Третье место по количеству ДТП – 4798 аварий (-5,8%), ДТП с погибшими 127, а с травмированными – 920. Такие показатели на 24,5% выше, чем в 2019 году.

За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика
За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика
patrolpolice.gov.ua

Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала система видеофиксации нарушений ПДД. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: ДТП, статистика, Украина, 2020
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь