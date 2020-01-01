Снижение аварийности на дорогах страны может быть связано с введением карантина.

За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика depositphotos

За пять месяцев 2020 года зафиксировано 57 929 ДТП, что на 3,5% ниже чем в 2019 году. Об этом сообщает Автоцентр со ссылкой на данные Патрульной полиции.

Незначительное снижение в статистике может объясняться введением карантина и естественным снижением активности автомобилистов.

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В 2020 году за сутки зафиксировано ДТП с пострадавшими - 58, а ДТП с погибшими - 8. В сравнении с прошлогодним аналогичным периодом показатели ниже на 3,6% и 14,3% соответственно.

В печальной статистике первенство принадлежит Киеву. За пять месяцев текущего года случилось 14 214 ДТП, что на 11,2% ниже в сравнении с аналогичным периодом.

Второе место занимает Одесса. Тут зафиксировано 5166 ДТП, что на 5,2% ниже в сравнении с 2019 годом. Смертность снизилась на 7,1%, а травматизм от ДТП на -32,6%.

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Недалеко от столицы ушла и Киевская область. Третье место по количеству ДТП – 4798 аварий (-5,8%), ДТП с погибшими 127, а с травмированными – 920. Такие показатели на 24,5% выше, чем в 2019 году.

За пять месяцев 2020 года количество ДТП в Украине снизилось: статистика patrolpolice.gov.ua

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