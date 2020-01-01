На КПП "Шегини" возобновлено автомобильное сообщение

После открытия польского смежного пункта Медика, работа КПП восстановлена в обычном режиме.

В ночь на 16 июня был восстановлен пропуск автомобилей со стороны Польши в Украину и обратно. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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На вторник, 16 июня, автомобильный пропуск со стороны Украины в Польшу осуществляется в четырех пунктах – Краковец, Равва-Руская, Ягодин, Шегини. Пешее сообщение возобновлено только на пункте Шегини-Медика.

Пограничники просят украинцев пересекать границу по возможности на легковом транспорте.

Если в среднем за сутки в пункте пропуска Шегини на вход в Украину оформляется около 600 лиц, то на выход на это время у нас практически 2500 граждан“, – отметил полковник Алексей Гавель.

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Напомним, что Кабмин разрешил возобновление КПП Шегини еще 20 мая. Помимо указанного пункта были открыты еще 5 КПП на границе с Польшей, 2 со Словакией, 4 с Венгрией, 7 с Румынией, 46 с Молдовой. Один пункт был открыт для морского сообщения.

Ждут также открытия смежной стороны пункты Смильница, Угринов, Грушев, Устилуг.

Ранее мы сообщали, что 66 пунктов на границе с Европой возобновили свою работу.

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