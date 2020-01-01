Переключиться на мобильную версию

Авто или игрушка: Как выглядит электрокар за 900 долларов

Комментариев: 0
Американский блогер решил приобрести чудо китайского автопрома за 900 долларов.
Авто или игрушка: Как выглядит электрокар за 900 долларов
Авто или игрушка: Как выглядит электрокар за 900 долларов
alibaba

Блогер ил США решил приобрести на китайском сайте alibaba самый дешевый в мире электромобиль. Машина имеет название Changli и стоит 930 долларов.

Видео с тест-драйвом автор выложил на YouTube канале Jalopnik.

Читай также: В Канаде к мини-копии Tesla Cybertruck добавили лазерную пушку

Автомобиль имеет миниатюрные размеры и скромные характеристики мощности. В него с трудом поместился герой ролика. Мощность аккумулятора выдает чуть более одной лошадиной силы, что позволяет развивать максимальную скорость в 35 км/ч.

Производитель в описании авто указывать назначение: для стариков и детей.

Читай также: В Канаде к мини-копии Tesla Cybertruck добавили лазерную пушку

Зрители канала отметили небывалое сходство Changli с гольф-карами и пошутили, что авто отлично подойдет для старичков, которые забирают со школы внуков.

Автор видео при этом отметил, что он очень удивлен покупкой. Разумеется, он не ждал ничего серьезного от такого бюджетного электромобиля, однако он едет (правда немного буксуя в лужах).

Ранее мы сообщали, что в Китае хитрый водитель ездил на авто по надземному переходу. Так он экономил время. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: электрокар, игрушка, мини, китай
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь