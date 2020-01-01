Американский блогер решил приобрести чудо китайского автопрома за 900 долларов.

Авто или игрушка: Как выглядит электрокар за 900 долларов alibaba

Блогер ил США решил приобрести на китайском сайте alibaba самый дешевый в мире электромобиль. Машина имеет название Changli и стоит 930 долларов.

Видео с тест-драйвом автор выложил на YouTube канале Jalopnik.

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Автомобиль имеет миниатюрные размеры и скромные характеристики мощности. В него с трудом поместился герой ролика. Мощность аккумулятора выдает чуть более одной лошадиной силы, что позволяет развивать максимальную скорость в 35 км/ч.

Производитель в описании авто указывать назначение: для стариков и детей.

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Зрители канала отметили небывалое сходство Changli с гольф-карами и пошутили, что авто отлично подойдет для старичков, которые забирают со школы внуков.

Автор видео при этом отметил, что он очень удивлен покупкой. Разумеется, он не ждал ничего серьезного от такого бюджетного электромобиля, однако он едет (правда немного буксуя в лужах).

Ранее мы сообщали, что в Китае хитрый водитель ездил на авто по надземному переходу. Так он экономил время.

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