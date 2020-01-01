На одном из заводов в Германии покупателю электрокара Volksvagen предлагают поучаствовать в сборке своей машины.

"Что собрал, на том и едь": В Volksvagen запустили интересный сервис (иллюстративное фото) depositphotos

В Германии всем, кто приобрел электрокар Volkswagen e-Golf предлагают поучаствовать в сборке своей машины. За дополнительные 215 евро клиента пустят на завод компании в Дрездене.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Всем желающим помимо уникальной возможности поставить радиаторную решетку или фары на своем автомобиле предоставляется экскурсия с гидом по заводу компании и дисконт на сувенирную продукцию.

Доступ на территорию завода строго контролируется сотрудниками компании.

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