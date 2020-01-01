Планируется, что разработка сделает дорожное движение более безопасным.

В США запатентован беспилотный дорожный знак: Как он выглядит Скриншот

Австралиец Норман Бойл зарегистрировал патентную заявку на мобильный аварийный строительный знак. Любопытно, что регистрация разработки прошла в патентном бюро США.

Об этом сообщает МТСБУ со ссылкой на иностранные СМИ.

Читай также: Toyota разрешила свободно пользоваться ее патентами на водородомобили

Судя по эскизам автора, знак не имеет бортовых систем управления. Знак может работать как в нескольких режимах, так и автономно. Ориентация на местности устройства происходит за счет GPS-навигации, камер и датчиков. Также знаком можно управлять дистанционно.

Читай также: Tesla Motors разрешила использовать свои патенты для разработки электромобилей

Для питания системы разработан электродвигатель. Помимо функции строительного рекламного щита в разработке предусмотрен ряд возможностей вплоть до пожаротушения.

Автор также предлагает использовать сразу несколько мобильных знаков, которые могут двигаться по периметру рабочей зоны. Тем самым обеспечивая информацией всех сотрудников стройки, а также проезжающих мимо водителей автомобилей.

Ранее мы сообщали про самые неординарные автомобильные патенты.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram