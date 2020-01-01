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Праздники прошли: Пробки вместе с курортниками вернулись в столицу

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После продолжительных выходных киевляне вернулись в столицу, а вместе с ними и дорожные заторы.
Праздники прошли: Пробки вместе с курортниками вернулись в столицу
Праздники прошли: Пробки вместе с курортниками вернулись в столицу
depositphotos

Во вторник, 30 июня, в Киеве наблюдалась напряженная ситуация с пропускной способностью на дорогах. Даже в обеденные часы, цент города “стоит“ в пробках.

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Подобная ситуация случилась накануне выходных дней, в направлении Черноморского и Азовского побережий.

Гости съезжаются, что ли.

Пишут киевляне в социальных сетях, простаивающие часы в очередях на трассе.

Эксперты по транспортной логистике отмечают, что в пятницу, 26 июня, в столице не было высокой транспортной загруженности. Видимо, горожане равномерно покидали столицу в течение дня. А в понедельник,29 июня, к вечеру пробок стало гораздо больше.

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Не сложно догадаться, что в преддверии рабочей недели все поторопились вернуться домой.

Ранее мы сообщали, что вопреки карантину столицу парализовали пробки. 

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Теги: пробки, Киев, столица, заторы
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