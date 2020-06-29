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Женевский автосалон отменили в 2021 году

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Два года подряд автосалон будет проведен в онлайн режиме.
Автосалон в Женеве, 2019 год
Автосалон в Женеве, 2019 год
depositphotos

Пресс-служба Женевского автосалона сообщила о том, что было принято решение об отказе от проведения мероприятия в 2021 году. Крупнейший автосалон Европы перенесли в онлайн до 2022 года.

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По информации организаторов мероприятия, автопроизводители, которых опросили перед принятием решения, выражали сомнения насчет участия в 2021 году.

В комитете фонда Salon International de l’Automobile отметили, что автопром в нынешнее время переживает сложные времена, нужно время для восстановления производства. Кроме этого, нет никаких гарантий, что автосалон смог бы принять всех желающих зрителей, среди которых 600 тыс посетителей и около 10 тыс прессы.

Власти Женевы выразили огорчение о принятии такого решения. Не удивительно, ведь ежегодно автосалон приносит 206 млн евро в бюджет города.

Ранее мы сообщали, что по причине пандемии в США отменили автосалон в Детройте. 

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Теги: Женева, автосалон, отмена, мероприятия
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