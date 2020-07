Женевский автосалон отменили в 2021 году

Пресс-служба Женевского автосалона сообщила о том, что было принято решение об отказе от проведения мероприятия в 2021 году. Крупнейший автосалон Европы перенесли в онлайн до 2022 года.

По информации организаторов мероприятия, автопроизводители, которых опросили перед принятием решения, выражали сомнения насчет участия в 2021 году.

// DECISIONS OF THE FOUNDATION “SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE“ ON THE FUTURE OF GIMS // The Committee and the Foundation Board have decided not to organise an event in 2021. Read the full press release by following this link :https://t.co/zmDJtDSORu