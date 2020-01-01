Именно такое количество протоколов было составлено за нарушение правил безопасных перевозок в столице.

Кличко: В июне киевских маршрутчиков оштрафовали 61 раз Скриншот

В июне водители частных маршрутных перевозок получили 61 протокол о нарушении регламента безопасных перевозок во время карантина. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на онлайн-брифинге в среду, 1 июля.

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Мэр отметил, что за соблюдением норм следит патрульная полиция, именно она выборочно проводит проверки на маршрутах общественного транспорта. Размер штрафа за несоблюдение правил равен 17-34 тыс грн.

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Помимо полицейских проверки на маршрутах частных транспортных компаний проводили сотрудники Коммунальной службы перевозок. Ими также было выписано десять актов о несоблюдении правил безопасности.

Если нарушение выявят повторно, город разорвет договора с предприятиями- нарушителями, - пригрозил мэр.

Также Виталий Кличко посоветовал всем пассажирам использовать маски внутри транспорта и в местах скопления людей, а в случае нарушений правил безопасности звонит в полицию.

Ранее мы сообщали, что в Украине могут остановить работу транспорта, если рост заболеваемости будет увеличиваться.