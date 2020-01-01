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Украинские права на вождение признали в Турции - Аваков

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В силу вступило соглашение о взаимном признании водительских удостоверений между Украиной и Турцией.
Украинские права на вождение признали в Турции - Аваков
Украинские права на вождение признали в Турции - Аваков
mvs.gov.ua

В среду, 1 июля, Кабмином было ратифицировано соглашение о взаимном признании прав на вождение авто между Украиной и Турецкой республикой. Об этом сообщает департамент коммуникаций МВД.

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Глава МВД Арсен Аваков отметил важность соглашения. Ведь украинцам, которые легально пребывают на территории Турции не потребуется сдавать экзамены, можно просто обменять удостоверение на аналогичное турецкое. 

Соглашение было подписано в январе 2020 года, оно предусматривает взаимное признание прав украинцев, легально проживающих в Турции и турков, легально проживающих в Украине.

Украина ранее ратифицировала подобные соглашения с Италией, Испанией, а в ближайшем будущем планируется договориться и с Францией.

Ранее мы сообщали, что удостоверение водителя может заменить паспорт на период карантина. 

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Теги: права, вождение, Украина, Турция, соглашение
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