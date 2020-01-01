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Старые бланки ОСАГО будут действительны до 1 октября 2020 года

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Бланки старого образца постепенно выводят из обращения.
Старые бланки ОСАГО будут действительны до 1 октября 2020 года
Старые бланки ОСАГО будут действительны до 1 октября 2020 года
mtsbu.ua

Бланки полисов для страхования гражданско-правовой деятельности владельцев ТС, изготовленные до вступления в силу распоряжения от 08.08.2019 No 1514, могут быть использованы для заключения договоров до 1 октября 2020 года. Об этом сообщает МТСБ в Facebook.

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Переход на новые бланки решено было сделать постепенным, для облегчения работы страховых компаний.

Изменения коснулись образцов и технического описания:

  • полиса обязательной автогражданки,
  • полиса, подтверждающего заключение  внутреннего договора в электронном виде,
  • знака, который выдается страховщику при составлении договора страховки.

Бланки нового образца введены в использование с 21 сентября 2019 года.

Ранее мы сообщали, что в Украине планировалось изменить бланки ОСАГО. 

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Теги: ОСАГО, автогражданка, распоряжение, Нацкомфинуслуг
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