В США выпуск Aveo заменят аналогом китайского электрокроссовера

Выпуск машины было решено закрыть по причине низкого спроса.

В компании General Motors приняли решение о прекращении выпуска легендарного автомобиля Chevrolet Aveo/Sonic. Последние авто сойдут с конвейера в октябре 2020 года. На смену ему завод будет переоборудован для выпуска электрокроссовера Bolt EUV, который станет аналогом китайского Buick Velite 7.

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Об этом сообщает Мотор.

В следующем году планируется запустить серийный выпуск электрокара, также в планах есть усовершенствование бензинового Bolt. Последний, судя по слухам, будет представлен уже к концу текущего года. Про новинку мало что известно. Предположительно кроссовер получит один мотор, мощностью в 177 лошадиных сил. Запас хода без подзарядки обещают до 500 км, максимальная скорость при этом будет равна 145 км/ч.

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Про уходящую модель Aveo нашему соотечественнику известно достаточно много, ведь авто пользуется спросом до сих пор. Второе поколение Aveo выпускалось ни много ни мало десять лет. В США же на протяжении шести лет наблюдалось снижение продаж, по причине этого и решили остановить ее выпуск.

Ранее мы сообщали, что элитный бренд авто представил первый в своей истории кроссовер.