Переключиться на мобильную версию

На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА

Комментариев: 0
Ночью ремонтировать участок не будут.
На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА
На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА
depositphotos

На выходные, 11 и 12 июля, в Киеве на Броварском проспекте будут вестись ремонтные работы. Движение на участке будет ограничено. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Киевавтодор.

Читай также: В Киеве появились новые парковочные талоны - что нужно знать

В период с 8:30 до 19:00 будут проводиться работы по замене дорожного покрытия на участке вблизи заповедника Быковнянские могилы.

Для удобства киевлян в ведомстве создали телеграм бота, который оповещает о ремонтных работах на трассах столицы.

На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА
На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА
kievavtodor

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут проверять правомерность обустроенных парковочных площадок. 

Поделись:
Теги: Киев, ремонт, дорога, Киевавтодор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь