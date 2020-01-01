На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА
Ночью ремонтировать участок не будут.
На выходные, 11 и 12 июля, в Киеве на Броварском проспекте будут вестись ремонтные работы. Движение на участке будет ограничено. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Киевавтодор.
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В период с 8:30 до 19:00 будут проводиться работы по замене дорожного покрытия на участке вблизи заповедника Быковнянские могилы.
Для удобства киевлян в ведомстве создали телеграм бота, который оповещает о ремонтных работах на трассах столицы.
Ранее мы сообщали, что в Киеве будут проверять правомерность обустроенных парковочных площадок.
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