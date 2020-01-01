Ночью ремонтировать участок не будут.

На выходные, 11 и 12 июля, в Киеве на Броварском проспекте будут вестись ремонтные работы. Движение на участке будет ограничено. Об этом сообщили в КГГА со ссылкой на Киевавтодор.

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В период с 8:30 до 19:00 будут проводиться работы по замене дорожного покрытия на участке вблизи заповедника Быковнянские могилы.

Для удобства киевлян в ведомстве создали телеграм бота, который оповещает о ремонтных работах на трассах столицы.

На выходных ограничат движение по Броварскому проспекту: КГГА kievavtodor

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут проверять правомерность обустроенных парковочных площадок.