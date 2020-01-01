Регулировщиком называют лицо, которое контролирует потоки транспорта и подает сигналы в соответствии с ПДД.

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге depositphotos

В современном регулировании дорожным движением редко встретишь полицейского, который заменяет светофор. Однако, каждый внимательный водитель должен знать все основные знаки, которые подает регулировщик.

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Регулировщиком называют лицо, которое имеет полномочия управлять дорожным движением по всем правилам ПДД. В некоторых случаях (при неисправном светофоре, например) регулировщик может заменять технику до момента восстановления работы.

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И если сигналы светофора понятны и просты, то сигналы регулировщика необходимо знать, а лучше выучить.

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге Сеть

Сигналы регулировщика Украина

Если руки регулировщика подняты кверху

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге Сеть

Прямое значение такого сигнала – движение запрещено. Дополнить действие регулировщик может свистком.

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Однако, если водитель не смог моментально затормозить, он может продолжить движение, как на желтый свет светофора.

Корпус регулировщика расположен прямо, руки вытянуты по бокам туловища

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге Сеть

Такая поза может показаться ничего не значащей. Но, это не так. Водителю следует знать, что при таком сигнале можно двигаться только прямо и направо. При этом, пешеходы могут переходить дорогу, а трамваи ехать прямо.

Если рука регулировщика вытянута вперед, то:

Регулировщик стоит прямо по направлению к водителю и рука вытянута вперед – движение ТС и трамваев разрешено направо, пешеходам движение запрещено.

Регулировщик стоит спиной к водителю, рука вытянута вперед – ТС запрещается движение прямо и направо, при этом пешеходу в этой же позиции разрешено движение.

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге Сеть

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Если водитель находится справа от лица, регулирующего движение, и рука вытянута вперед, то движение разрешено в любом направлении, трамваям можно поворачивать налево.

Если регулировщик разводит руки – движение разрешено прямо и направо.

В работе регулировщик может использовать руки, жезл, громкоговоритель или свисток.

Как выучить регулировщика, если правил так много? Достаточно знать только основные знаки, которые он транслирует.

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге Сеть

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Кроме этого, важным нюансом является приоритет регулировщика в сравнении со светофором и дорожными знаками. Ему следует отдать предпочтение даже в случаях, когда полицейский демонстрирует знак, противоречащий светофорному.

Поскольку полицейский, который регулирует дорожное движение, контролирует безопасность на дороге, невыполнение его требований может повлечь за собой штраф.

Штраф за нарушение сигналов регулировщика - 425 грн (согласно статье 122 ч2 КУоАП).

Будет ли штраф: Регулировщик на дороге depositphotos

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