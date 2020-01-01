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Лондонский заплыв Ferrari "прикончил" двигатель суперкара

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Как оказалось, трубы прорывает даже в Британии.
Лондонский "заплыв" Ferrari прикончил двигатель суперкара
Лондонский "заплыв" Ferrari прикончил двигатель суперкара
Скриншот

В Лондоне на Окружной дороге случился прорыв водопроводных труб. От большого потока воды образовался бассейн, в котором невольно оказался владелец Ferrari FF.

Видео об этом выложили в YouTube.

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Водитель суперкара от случившегося впал в ступор, а затем в ярость. Немудрено, ведь вода попала не только в радиатор, но и расположенный  сзади моторный отсек.

Как отметили подписчики канала, такое “купание“ губительно скажется на работе машины.

В прочем, другие пожалели остальных водителей, которые оказались в водном плену.

Помимо Ferrari FF подтопило Opel Corsa и более дорогие BMW 7-Series и Mercedes-Benz C-Class. На устранение потопа ушло 4 часа.

Будем надеяться, что все машины застрахованы.

 

Ранее мы сообщали, что в Британии устроили настоящие состязания с участием Hummer. 

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Теги: Лондон, водопровод, Ferrari, потоп
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