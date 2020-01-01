Лондонский заплыв Ferrari "прикончил" двигатель суперкара
В Лондоне на Окружной дороге случился прорыв водопроводных труб. От большого потока воды образовался бассейн, в котором невольно оказался владелец Ferrari FF.
Видео об этом выложили в YouTube.
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Водитель суперкара от случившегося впал в ступор, а затем в ярость. Немудрено, ведь вода попала не только в радиатор, но и расположенный сзади моторный отсек.
Как отметили подписчики канала, такое “купание“ губительно скажется на работе машины.
В прочем, другие пожалели остальных водителей, которые оказались в водном плену.
Помимо Ferrari FF подтопило Opel Corsa и более дорогие BMW 7-Series и Mercedes-Benz C-Class. На устранение потопа ушло 4 часа.
Будем надеяться, что все машины застрахованы.
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