Переключиться на мобильную версию

Необычные катамараны появились в Киеве

Комментариев: 0
Тематические катамараны в виде Volkswagen Beetle можно увидеть на Русановском канале.
Необычные катамараны появились в Киеве
Необычные катамараны появились в Киеве
autocentre

В Киеве на Русановском канале появились необычные катамараны. Теперь можно не только прокатиться, но и устроить фотосессию, ведь внешний вид у них повторяет кузов авто Volkswagen Beetle. Об этом сообщает Автоцентр.

Читай также: Изобретатель веломобиля отправился в путешествие по Украине

Внутри машинки могут поместиться четыре человека, также они тентированы и защищают от солнца. Машины имеют разный окрас кузова и тематику. Можно прокатиться на “полицейском“ катамаране или “такси“.

Любопытно, что Volkswagen действительно выпускал автомобили –амфибии, которые перемещались в воде. В годы Второй мировой войны, было выпущено более 14 тыс таких машин. Некоторые из них попали в Украину и даже успешно использовались в послевоенное время.

Необычные катамараны появились в Киеве
Необычные катамараны появились в Киеве
autocentre.ua
 

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье продают копию “монстр трака“ за целое состояние. 

Поделись:
Теги: Киев, катамаран, Volkswagen
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь