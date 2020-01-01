Тематические катамараны в виде Volkswagen Beetle можно увидеть на Русановском канале.

В Киеве на Русановском канале появились необычные катамараны. Теперь можно не только прокатиться, но и устроить фотосессию, ведь внешний вид у них повторяет кузов авто Volkswagen Beetle. Об этом сообщает Автоцентр.

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Внутри машинки могут поместиться четыре человека, также они тентированы и защищают от солнца. Машины имеют разный окрас кузова и тематику. Можно прокатиться на “полицейском“ катамаране или “такси“.

Любопытно, что Volkswagen действительно выпускал автомобили –амфибии, которые перемещались в воде. В годы Второй мировой войны, было выпущено более 14 тыс таких машин. Некоторые из них попали в Украину и даже успешно использовались в послевоенное время.

Необычные катамараны появились в Киеве autocentre.ua

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