Суд над убийцей семьи под Киевом: Что еще натворил виновник

В ходе судебного заседания по делу о ДТП с погибшими появились детали из прошлого подсудимого.

В Киеве Антон Желепа предстал перед судом по делу о ДТП, в котором погибла семья из 4 человек. Об этом сообщает паблик Киев.Оперативный.

12 июля на Столичном шоссе в 5 км от Киева водитель на автомобиле Mersedes врезался в Hyundai. Водитель “летел“ на скорости 180 км/ч, будучи пьяным. В результате аварии погибла семья – родители и двое детей 8 и 10 лет. Один ребенок выжил.​

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В ходе заседания прокурором были подтверждены такие судимости Желепы:

за нанесение легких телесных повреждений,

трижды были зафиксированы случаи домашнего насилия, где он выступал агрессором,

семь раз Антона Желепу ловили за рулем в состоянии опьянения,

виновен теперь уже в двух ДТП, в которых погибли люди. В первом ДТП погибла женщина, во втором семья из родителей и двух детей, третий ребенок находится в тяжелом состоянии,

также зафиксирована судимость за нападение на правоохранителя.

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За первое смертельное ДТП Антон Желепа получил срок в три года лишения свободы. Сейчас ему грозит до 12 лет заключения.

Комментировать содеянное в воскресенье мужчина отказался. Он сказал, что за день до аварии он курил “травку“, в день аварии выпил 200 мл водки и сел за руль.

Как и зачем он сел за руль, Желепа не помнит, но помнит, что летел по трассе со скоростью 180 км/ч.

В сети пишут, что сам Антон Желепа является отцом троих детей.

Семья погибших, один ребенок выжил сеть

Ранее мы сообщали, что на столичном шоссе под Киевом пьяный водитель лишил жизни семью из четырех человек, один ребенок остался сиротой.