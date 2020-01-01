Новая штрафплощадка открыта в Киеве

На месте можно оплатить штраф и оформить все необходимые документы.

В Киеве открыли еще одну штрафплощадку для автомобилей. Новая локация расположена по адресу улица Набережно-Луговая, 4. Для удобства водителей на месте можно оплатить штрафы и забрать свое авто. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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В случае отсутствия ТС на месте, где вы его оставили, следует обратиться в полицию, возможно вы неправильно припарковались и авто отправили на штрафплощадку.

В столице две штрафные площадки для авто нарушителей:

Ул. Набережно-Луговая, 4

Ул. Гната Хоткевича, 20 Б.

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Оформление документов для возврата машины необходимо проводить по адресам:

Ул. Днепровская Набережная, 19б,

ул. Набережно-Луговая, 4.

В департаменте напоминают, что на улицах регулярно проверяют правомерность парковки ТС и в случае обнаружения ошибок, авто эвакуируют на штрафплощадку.

Ранее мы сообщали, как найти эвакуированное авто при помощи приложения.