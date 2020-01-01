Отвозя свой автомобиль на сервис, заранее наводите справки.

Как не стать жертвой махинаций на СТО depositphotos

Прежде чем отправиться на СТО нужно заранее ознакомиться с отзывами о его работе. Если такой возможности нет, попробуйте выяснить “рейтинг“ сервиса на районе. Сарафанное радио никто не отменял.

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Если СТО не является сертифицированным и расположено в укромном углу, дважды подумайте, нужен ли вам такой аттракцион.

Как не стать жертвой махинаций на СТО depositphotos

Советы, как не стать жертвой обмана СТОшников:

при посещении сервиса не надо “помогать“ мастеру с вариантами поиска проблемы. Вы не сможете быть уверены, что человек устранив реальную проблему не прибавит парочку выдуманных вами же,

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если услуги не ограничились консультацией, то обязательно требуйте счет с подробным описанием проделанных работ и установленных деталей с указанием стоимости,

читайте отзывы о сервисе в интернете или социальных сетях, если СТО рядом с домом – поспрашивайте знакомых,

Как не стать жертвой махинаций на СТО depositphotos

если в работе с вашей машиной потребовалась замена нескольких деталей, то просите установить на их место оригинальные и обязательно осмотрите старую деталь. Так вы обезопасите себя от низкокачественной замены и откровенного обмана. Когда деталь не меняли, а деньги за замену взяли,

спрашивайте о сроках работ, иначе рискуете лишиться авто на неопределенное время,

и, разумеется, не отдавайте свое ТС нетрезвым мастерам.

Ранее мы сообщали, что непристегнутый ремень это не только опасно, но и карается штрафом.