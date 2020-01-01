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Как не стать жертвой махинаций на СТО

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Отвозя свой автомобиль на сервис, заранее наводите справки.
Как не стать жертвой махинаций на СТО
Как не стать жертвой махинаций на СТО
depositphotos

Прежде чем отправиться на СТО нужно заранее ознакомиться с отзывами о его работе. Если такой возможности нет, попробуйте выяснить “рейтинг“ сервиса на районе. Сарафанное радио никто не отменял.

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Если СТО не является сертифицированным и расположено в укромном углу, дважды подумайте, нужен ли вам такой аттракцион.

Как не стать жертвой махинаций на СТО
Как не стать жертвой махинаций на СТО
depositphotos
 

Советы, как не стать жертвой обмана СТОшников: 

  • при посещении сервиса не надо “помогать“ мастеру с вариантами поиска проблемы. Вы не сможете быть уверены, что человек устранив реальную проблему не прибавит парочку выдуманных вами же,

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  • если услуги не ограничились консультацией, то обязательно требуйте счет с подробным описанием проделанных работ и установленных деталей с указанием стоимости,
  • читайте отзывы о сервисе в интернете или социальных сетях, если СТО рядом с домом – поспрашивайте знакомых,

Как не стать жертвой махинаций на СТО
Как не стать жертвой махинаций на СТО
depositphotos

  • если в работе с вашей машиной потребовалась замена нескольких деталей, то просите установить на их место оригинальные и обязательно осмотрите старую деталь. Так вы обезопасите себя от низкокачественной замены и откровенного обмана. Когда деталь не меняли, а деньги за замену взяли,
  • спрашивайте о сроках работ, иначе рискуете лишиться авто на неопределенное время,
  • и, разумеется, не отдавайте свое ТС нетрезвым мастерам.

Ранее мы сообщали, что непристегнутый ремень это не только опасно, но и карается штрафом.

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Теги: СТО, развод, автомобилисты, совет
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