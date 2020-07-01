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Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ

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Новая техника будет поступать ведомству до конца года.
Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ
Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ
ukrmilitarypages

В распоряжение подразделений госспецстрансслужбы поступили новенькие грузовики МАЗ-534026. Об этом сообщается на портале ведомства.

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Сертификаты на новый подвижной состав вручил глава госспецстрансслужбы Николай Мальков.

Грузовики МАЗ-534026 имеют экономичные характеристики и современное оснащение:

  • Колесная формула 4Х2.
  • Дизельный двигатель, мощностью 300 лошадиных сил, соответствующий стандарту Euro-5.
  • Отопительная система вместе с системой кондиционирования внутри кабины.
  • Для удобства водителя предусмотрено спальное место внутри кабины.

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  • Грузоподъемность МАЗ – 12 тонн, максимальная скорость 85 км/ч, объем топливного бака – 500 л.

В ведомстве сообщили, что в этом году ожидается поступление еще 30 единиц новой техники. 

Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ
Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ
ukrmilitarypages

Ранее мы сообщали о современной военной технике в Украине. 

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Теги: МАЗ, Украина, новый, ПС
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