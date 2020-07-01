Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ
Новая техника будет поступать ведомству до конца года.
В распоряжение подразделений госспецстрансслужбы поступили новенькие грузовики МАЗ-534026. Об этом сообщается на портале ведомства.
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Сертификаты на новый подвижной состав вручил глава госспецстрансслужбы Николай Мальков.
Грузовики МАЗ-534026 имеют экономичные характеристики и современное оснащение:
- Колесная формула 4Х2.
- Дизельный двигатель, мощностью 300 лошадиных сил, соответствующий стандарту Euro-5.
- Отопительная система вместе с системой кондиционирования внутри кабины.
- Для удобства водителя предусмотрено спальное место внутри кабины.
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- Грузоподъемность МАЗ – 12 тонн, максимальная скорость 85 км/ч, объем топливного бака – 500 л.
В ведомстве сообщили, что в этом году ожидается поступление еще 30 единиц новой техники.
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