Госспецтрансслужба Украины получила партию грузовиков МАЗ

Новая техника будет поступать ведомству до конца года.

В распоряжение подразделений госспецстрансслужбы поступили новенькие грузовики МАЗ-534026. Об этом сообщается на портале ведомства.

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Сертификаты на новый подвижной состав вручил глава госспецстрансслужбы Николай Мальков.

Грузовики МАЗ-534026 имеют экономичные характеристики и современное оснащение:

Колесная формула 4Х2.

Дизельный двигатель, мощностью 300 лошадиных сил, соответствующий стандарту Euro-5.

Отопительная система вместе с системой кондиционирования внутри кабины.

Для удобства водителя предусмотрено спальное место внутри кабины.

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Грузоподъемность МАЗ – 12 тонн, максимальная скорость 85 км/ч, объем топливного бака – 500 л.

В ведомстве сообщили, что в этом году ожидается поступление еще 30 единиц новой техники.

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