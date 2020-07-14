Переключиться на мобильную версию

В Киеве был замечен BMW X5 M 2020

Комментариев: 1
Автомобиль из линейки X5 четвертого поколения колесил по улице столицы.
В Киеве был замечен BMW X5 M 2020
В Киеве был замечен BMW X5 M 2020
vehicles.exclusive

В Киеве любители авто заметили новинку от компании BMW – кроссовер X5 M 2020 Competition.

Читай также: Под Киевом был замечен новый Бэтмобиль

Автомобиль имеет транзитные номера, похоже, что он только прибыл владельцу и ждет растаможки.

Стоимость машины составляет целых 140 тыс евро (около 4 млн 300 тыс грн).

Новинку можно распознать сразу, по экстерьеру – новый обвес, спойлер, увеличенные колесные арки и колеса в 22 дюйма. Любопытные поклонники даже заглянули вовнутрь – салон и руль в спортивном стиле.

Читай также: Депутатам закон не писан: Как нардеп авто перекрасил

Машина имеет мощный 4,4 л V8 турбодвигатель, мощностью 625 лошадиных сил. Максимальная скорость кроссовера равна 290 км/ч, разгон до 100 км за 3,8 секунды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве был замечен кортеж власти. 

Поделись:
Теги: Киев, BMW, X5, 2020 год
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  16.07.2020, 17:00
Оценка:  0
гость
Какая то пейсатая сатана сидела за рулём?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри АВТО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь