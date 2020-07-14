Автомобиль из линейки X5 четвертого поколения колесил по улице столицы.

В Киеве был замечен BMW X5 M 2020 vehicles.exclusive

В Киеве любители авто заметили новинку от компании BMW – кроссовер X5 M 2020 Competition.

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Автомобиль имеет транзитные номера, похоже, что он только прибыл владельцу и ждет растаможки.

Стоимость машины составляет целых 140 тыс евро (около 4 млн 300 тыс грн).

Новинку можно распознать сразу, по экстерьеру – новый обвес, спойлер, увеличенные колесные арки и колеса в 22 дюйма. Любопытные поклонники даже заглянули вовнутрь – салон и руль в спортивном стиле.

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Машина имеет мощный 4,4 л V8 турбодвигатель, мощностью 625 лошадиных сил. Максимальная скорость кроссовера равна 290 км/ч, разгон до 100 км за 3,8 секунды.

Ранее мы сообщали, что в Киеве был замечен кортеж власти.