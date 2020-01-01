Карантин карантином, а отпуск никто не отменял. Когда границы закрыты, самое время изучить родные курорты.

Почему важно делать остановки на пути к морю: Советы водителю depositphotos

Если отправиться в путешествие к морю из Киева в Одессу, то возможно водитель и не потребует дополнительных остановок. Но если путь будет лежать западнее или восточнее (Львов и Харьков, например), то дорога может занять все 10 часов.

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Опытный водитель может быть уверен в своих силах, но стоит ли оно того?

Остановка по причине усталости

Каким бы ни был выносливым водитель, но управление ТС требует концентрации, что через несколько часов может привести к усталости. Уставший водитель днем или ночью может не заметить преграду на пути, пролететь мимо предупреждающего знака и попасть в аварию. Если дорога занимает около 10 часов или более, то обязательно сделайте перерыв в пути. Легкая разминка на свежем воздухе прибавит бодрости и поможет размять затекшее от однообразной позы тело.

Почему важно делать остановки на пути к морю: Советы водителю depositphotos

Вы в ответе за пассажиров внутри авто

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Зачастую внутри ТС, которое мчит навстречу морским приключениям, находится целая компания или семья. Не будьте халатными по отношению к ним. Делайте перерывы. Ерзанье детей иногда проще унять короткой прогулкой в поле или посадке, чем терпеть недовольство несколько часов к ряду.

Не только море, но и интересные локации на пути к нему

Прежде чем поехать привычным маршрутом, загляните в карту. Возможно вы пропускаете интересные локации, которые находятся в нескольких километрах от пути вашего следования?

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Ведь отпуск - это не только морское побережье и праздное валяние на песочке?

В любом случае захотите вы исследовать любопытные места по пути к морю или нет, помните о своей безопасности и близких. Хорошего вам отдыха!

Почему важно делать остановки на пути к морю: Советы водителю depositphotos

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