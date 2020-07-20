Новенький электротягач Mercedes Actros был замечен на улицах Одессы

Новинкам автопрома могут радоваться не только взрослые. Малышам тоже нужны обновления модельного ряда.

В одном из Одесских парков на площадке с прокатом детских машинок был замечен тягач Mercedes-Benz Actros. Машинка так искусно повторяет оригинал, что невозможно пройти мимо. Одессит Сергей Жебриков выложил фото сына на интересной игрушке в Facebook.

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Среди доступных для проката на детских площадках давно привычными стали BMW, Volkswagen и даже Hummer. Но новенький тягач в четвертом поколении не сможет остаться незамеченным детворой. В машинку можно посадить малыша и прокатить его, как взрослого.

Особого внимания заслуживает точная передача в игрушке всех деталей автомобиля. Кто знает, сколько дальнобойщиков сможет вырасти с такой игрушкой.

Ранее мы сообщали, что новинку от Fiat прорекламировал сам Элвис Пресли.