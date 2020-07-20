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Новенький электротягач Mercedes Actros был замечен на улицах Одессы

Комментариев: 1
Новинкам автопрома могут радоваться не только взрослые. Малышам тоже нужны обновления модельного ряда.
Новенький электротягач Mercedes Actros был замечен на улицах Одессы
Новенький электротягач Mercedes Actros был замечен на улицах Одессы
Сергей Жериков

В одном из Одесских парков на площадке с прокатом детских машинок был замечен тягач Mercedes-Benz Actros. Машинка так искусно повторяет оригинал, что невозможно пройти мимо. Одессит Сергей Жебриков выложил фото сына на интересной игрушке в Facebook.

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Среди доступных для проката на детских площадках давно привычными стали BMW, Volkswagen и даже Hummer. Но новенький тягач в четвертом поколении не сможет остаться незамеченным детворой. В машинку можно посадить малыша и прокатить его, как взрослого.

Особого внимания заслуживает точная передача в игрушке всех деталей автомобиля. Кто знает, сколько дальнобойщиков сможет вырасти с такой игрушкой.

 

Ранее мы сообщали, что новинку от Fiat прорекламировал сам Элвис Пресли. 

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Теги: тягач, Mersedes, машинка, игрушка
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  20.07.2020, 12:54
Оценка:  0
гость
Свои КРАЗЫ не умеют копировать, да и на х...у...й кому из детей они нужны.
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