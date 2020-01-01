Законопроект урегулирует ситуацию с хранением и утилизацией отходов.

Неряхам на авто грозит штраф за мусор: Законопроект depositphotos

В Раде был принят в первом чтении законопроект №2207-д об управлении отходами. Для автомобилистов подготовили поправки к действующим нормам.

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Так, за выброшенный из окна транспортного средства мусор, нарушитель заплатит от 1700 грн штрафа, вместо нынешних 17 грн.

Пойманных грязнуль в поездах будут штрафовать также.

Основанием для наложения штрафа на автомобилиста может служить статья 52 КУоАП (загрязнение земель).

Помимо указанных штрафов для водителей, в документе содержится целый ряд норм, обязанностей и взысканий для всех, причастных к накоплению, утилизации и распространению мусора.

Ранее мы сообщали, что предпринимались попытки урезонить нерадивых автомобилистов.