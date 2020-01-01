В Bugatti возродили ретро-версию авто в мини-варианте.

Не детская игрушка от Bugatti Baby II: Кому нужна больше bugatti

Реплика ретро-кара компании нашла воплощение в детском мини-варианте с электрическим мотором. Машинку Bugatti Baby II впервые напечатали на 3D-принтере, после чего решили выпустить ограниченным тиражом в 500 единиц.

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За основу машинки был взят Bugatti Type 35 1920-х годов. Цена игрушки не детская – стартует от 30 тыс евро в базовой комплектации. За максимальный “фарш“ поклонники отдадут 58 тыс 500 евро. Машина может комплектоваться как кузовом из стеклопластика (в базовой комплектации), так и углепластика или алюминия в версии топ. При этом, вес новинки в минимальной комплектации равен всего 250 кг. Размеры авто не такие уж и детские – 2,8 м в длину и 1 м в ширину. Посадить за руль можно не только ребенка, но и взрослого.

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Аккумулятор в машине может иметь два варианта емкости – 1,4 или 2,8 кВт-часов. Запас хода без подзарядки – до 30 км. Скорость автомобиль в зависимости от комплектации способен развивать от 20 км/ч до 45км/ч и более. Шины в автомобиле от Michelin, подвеска полностью повторяет оригинальную версию. Радиаторная решетка авто имеет 50 гр серебра.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер на новинку от Bugatti.