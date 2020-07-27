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Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА

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Идея таких паркингов не нова, но все никак не реализуется.
Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА
Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА
parkyvanya

Киевский городской совет поддержал решение о сооружении перехватывающих парковок. Такая идея не новая и очень способствовала бы разгрузке автомобильных дорог столицы.  О решении власти сообщил паблик Киев.Парковочный.

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Известно, что утверждены адреса для предполагаемых парковок. Пока их шесть, все они должны располагаться рядом с конечными станциями метро.

Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА
Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА
Скриншот

В сети киевляне восприняли новость по-разному. Кто-то с воодушевлением, а кто-то с опаской. Люди не уверены, что размещение парковок удачное и цена услуги также вызывает обеспокоенность потенциальных клиентов. 

Ранее мы сообщали, что в Киеве проверяют парковочные места и устанавливают столбики в местах, запрещенных для остановки авто. 

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Теги: Киев, парковка, решение, разгрузка, Дороги
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Комментариев (2)
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NoLie    27.07.2020, 14:37
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NoLie
Вот вам лайфхак. Платишь за парковку и получаешь билеты на метро обе стороны. Тогда есть смысл оставлять
NoLie    27.07.2020, 14:38
Оценка:  0
NoLie
Можно абонемент и тогда проездной получаешь
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