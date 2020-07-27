Идея таких паркингов не нова, но все никак не реализуется.

Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА parkyvanya

Киевский городской совет поддержал решение о сооружении перехватывающих парковок. Такая идея не новая и очень способствовала бы разгрузке автомобильных дорог столицы. О решении власти сообщил паблик Киев.Парковочный.

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Известно, что утверждены адреса для предполагаемых парковок. Пока их шесть, все они должны располагаться рядом с конечными станциями метро.

Будут ли построены перехватывающие парковки в Киеве: Решение КГГА Скриншот

В сети киевляне восприняли новость по-разному. Кто-то с воодушевлением, а кто-то с опаской. Люди не уверены, что размещение парковок удачное и цена услуги также вызывает обеспокоенность потенциальных клиентов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве проверяют парковочные места и устанавливают столбики в местах, запрещенных для остановки авто.