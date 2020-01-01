В планах компании усовершенствование технологий и покорение новых рынков.

Новых авто от Mitsubishi в Европе не будет: Что предложила компания Сеть

В Mitsubishi Motors Corporation представили план развития на ближайшие три года. Примечательно, что компания приняла решение остановить выпуск своих автомобилей в Европе и ограничиться ремонтом существующих. Основные силы решено сосредоточить на рационализации расходов, росте и повышении рентабельности.

Об этом сообщает паблик Paul Tan's Automotive News в Facebook.

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План развития под названием “Small but Beautiful“ имеет большие акценты на рынках Юго-Восточной Азии и Южной Америки. Сейчас в этих регионах стабильно высокий спрос на авто компании. В Европейском союзе пока выпуск автомобилей остановят.

Глава подразделения компании в Украине не видит проблем с прекращением выпуска авто в Европейском регионе. Переговоры о производстве автомобилей Mitsubishi Motors в нашей стране находятся на стадии обсуждения, а рынок Украины считается перспективным.

Ранее мы сообщали, что в Mitsubushi показали фото нового кроссовера.