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Премьерная модель Bentayga 2021 была замечена в Киеве

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Новинку от Bentley анонсировали всего месяц назад.
Премьерная модель Bentayga 2021 была замечена в Киеве
Премьерная модель Bentayga 2021 была замечена в Киеве
vehicles.exclusive

В Киеве сфотографировали новинку 2021 года кроссовер Bentley Bentayga 2021. Премьера новинки прошла месяц назад. 

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Пока непонятно, транзитный автомобиль или приехал к владельцу. На опубликованных в сети фото стоит геотег – Киев, а номерные знаки у машины из Германии.

Новинка отличается от предшествующей модели довольно прилично. Дизайн Bentayga 2021 больше напоминает Continental GT в кузове купе. Кроме этого, машина имеет больших размеров радиаторную решетку и новый дизайн оптики как передней, так и задней.

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Известно, что новинка выпускается пока с объемом двигателя в 4 литра, мощностью 550 лошадиных сил. Позднее планируется выпуск более мощного авто – с 6 л мотором.

Ориентировочная стоимость Bentley Bentayga 2021 около 150 тыс фунтов (около 5 млн грн). 

Ранее мы сообщали, кому принадлежала первая модель Bentley Bentayga в Украине. 

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Теги: Bentayga, Bentley, Киев, Украина, 2021
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